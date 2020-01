Instituto International Paper celebra mais um ano de bons resultados em Mogi Guaçu

A International Paper promoveu na quarta-feira, dia 15, em Mogi Guaçu, o evento InspirAções para celebrar mais um ano de conquistas e resultados dos projetos do Instituto International Paper, em especial o Concurso de Redação e o Programa Formare.

O prefeito Walter Caveanha participou do ato ao lado de outros prefeitos da região, além de secretários, diretores, professores e representantes de instituições.

Esse ano, Conchal, Espírito Santo do Pinhal, Estiva Gerbi, Itapira, Mogi Guaçu e Mogi Mirim participaram do Concurso de Redação, promovido pela empresa há 44 anos. O objetivo deste projeto é incentivar e disseminar o prazer pela leitura e a escrita entre jovens e adolescentes do Ensino Médio.

O tema escolhido para a redação desta edição foi criatividade e os desafios do nosso dia a dia – “Como a criatividade pode nos ajudar a enfrentar os desafios econômicos, sociais e ambientais da atualidade?”.

O 1º e 2º colocados no Concurso de Redação 2019 foram conquistados por alunos da região: Claudio Augusto Benvenho e Isabela Vitoria Anunciação Cavalcante, respectivamente. Já a escola Estadual Monsenhor Nora, de Mogi Mirim, ganhou o 2º lugar em número de redações enviadas ao Concurso.

O 1º e 3º lugares ficaram com as Escolas Estaduais Dom Aquino Corrêa e Fernando Corrêa, do Mato Grosso do Sul. Cada escola recebeu 10 caixas de Chamex e R$ 5.000,00 em livros selecionados pelos professores participantes.

O evento também contou com a formatura dos 24 alunos da 10ª turma do Formare em Mogi Guaçu. Desenvolvido pela Fundação Iochpe, o Programa Formare foi implantado na International Paper em 2010, e hoje está presente nas unidades de Mogi Guaçu, Luiz Antônio e, em 2014, chegou à unidade da IP de Três Lagoas.

Rodrigo Davoli, presidente da International Paper do Brasil, ressaltou que a empresa está viva e continua crescendo, focada em investir em pessoas que fazem parte do seu dia a dia. De acordo com o executivo, que atua como voluntário no programa desde 2010, o Formare é motivo de grande orgulho, pois permite trazer a comunidade para dentro da organização.

E reforçou aos jovens formandos a importância de sempre fazer a coisa certa, do jeito certo, pelas razões certas, o tempo todo, independente do caminho que forem seguir.

Os educadores voluntários, que são responsáveis pela formação dos alunos ao longo dos 10 meses do Formare, foram homenageados pela International Paper, pelo comprometimento e trabalho que realizam com os jovens durante o ano.

Até 2018, R$10 milhões já tinham sido investidos em projetos do Instituto, com 277 mil pessoas impactadas em todo o Brasil.

(Informações da assessoria de imprensa da International Paper do Brasil)