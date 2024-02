Instituto Pavão Cultural recebe a Mostra ‘Jandiras’ a partir do dia 16

Exposição poderá ser visitada até o dia 24, das 15h às 20h; projeto é um híbrido de espetáculo de dança, performance e instalação de trabalhos manuais com linhas

Obra une dança contemporânea, música e execução de rendas e crochês

No dia 16 de fevereiro, sexta-feira, o Pavão Cultural recebe a mostra ‘Jandiras’, projeto que reúne dança contemporânea, artes visuais e audiovisual, às 19h30, junto ao lançamento do minidocumentário Jandiras, encontros, de Rafael Scucuglia, Hellen Audrey e Guga Costa, com entrada gratuita. A mostra celebra o encerramento da circulação do projeto.

O minidoc apresenta os encontros que a equipe teve com as artesãs locais, seus trabalhos, suas relações com o tempo, o corpo e a ancestralidade.

Além do minidoc, a exposição também apresenta alguns dos principais trabalhos de Hellen Audrey, além de algumas obras das artesãs de Guapiara, Socorro, Bariri, Garça e Cananéia. A mostra fica aberta para visitação entre os dias 17 e 24 de fevereiro, de quarta a sábado, das 15h às 20h.

O nome Jandiras é uma homenagem à tia de Hellen Audrey que iniciou a artista ainda criança no crochê. “Quando pequena, minha tia me dava um crochê para me aquietar, e assim me ensinava a quietude das linhas e como escrever poesia através das rendas. Hoje é uma alegria poder compartilhar com as pessoas um pouco do que ela, junto com tantas outras mulheres, simbolizam para mim. E foi assim que minha tia Jandira foi me ensinando tantas coisas, junto com tantas outras mulheres de minha trajetória.”, destaca Hellen Audrey.

‘Jandiras’

‘Jandiras’ é um híbrido de espetáculo de dança, performance e instalação de linhas. Criada e interpretada pela artista da dança e das artes manuais Hellen Audrey, com a participação do músico Guga Costa, a obra une a dança contemporânea e a execução de rendas e crochês ao vivo com uma trama musical tecida e remixada também ao vivo.

A proposta do trabalho é poder estabelecer conexões com a arquitetura e o contexto de cada local. A obra fala, a partir de um contexto feminino, sobre as relações que estabelecemos com o mundo, com as pessoas e com nós mesmos; como tudo está conectado por uma delicada renda social; como o território e sua história nos atravessam; como nos influenciamos e nos afetamos o tempo todo; e como nosso corpo se expressa, se relaciona com tudo isso, e se modifica o tempo todo.

Esta é a última atividade da circulação do projeto contemplado pelo Programa de Ação Cultural (ProAC), da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo do Estado de São Paulo.

Serviço:

Mostra ‘Jandiras’ de Hellen Audrey

Data: Abertura no dia 16 de fevereiro, sexta-feira.

Horário: (abertura) 16/02 às 19h30. Visitação até 24/02 das 15h às 20h

Local: Pavão Cultural

Endereço: Rua Maria Tereza Dias da Silva, 708, Barão Geraldo

Entrada gratuita

Mais informações: (19) 99633-4104