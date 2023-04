IPREM participa do Congresso Estadual de Previdência

Uma comitiva do IPREM POSSE, autarquia responsável pela previdência social dos servidores públicos municipais de Santo Antônio de Posse, participou do 19º Congresso Estadual de Previdência da Associação Paulista de Entidades de Previdência do Estado e dos Municípios (APEPREM), realizado entre 12 e 14 de abril na cidade de São Pedro.

O evento é um dos principais no segmento de RPPS dos Estados e Municípios e reuniu vários especialistas que abordaram assuntos de grande importância para os regimes próprios, como Diversificação de Investimentos, Regime de Previdência Complementar, Reforma Previdenciária, entre outros. O IPREM foi representado por integrantes dos conselhos Fiscal e de Administração, além da assessora executiva, Carla Gabriela Pinheiro.

O diretor presidente do IPREM POSSE, Hortencio Lala Neto (Tainha), afirma que um evento desta natureza representa uma excelente oportunidade de capacitação e troca de experiências entre gestores, servidores e conselheiros de diferentes municípios, que enfrentam desafios comuns nas esferas administrativa, financeira e jurídica.

“Essa busca por conhecimento deve ser sempre o nosso compromisso, já que as coisas mudam constantemente e, para a manutenção do regime próprio com resultados de excelência, todos os envolvidos na gestão devem estar capacitados e atualizados”, afirma.

Confira alguns depoimentos das representantes do IPREM POSSE sobre a participação no Congresso da APEPREM:

Angela Bonas, presidente do Conselho Administrativo do IPREM POSSE

“O conteúdo e a qualidade dos palestrantes foram excelentes, agregaram muito valor ao nosso conhecimento sobre as boas práticas de gestão dos Institutos e a interação entre os participantes foi muito rica. Superou minhas expectativas”.

Vera Darci Lala Teixeira, representante dos servidores aposentados no Conselho Administrativo do IPREM POSSE

“Achei as palestras interessantes no cenário e perspectivas de investimentos em 2023 e desafios para a busca da meta atuarial. A integração com os participantes do evento foi muito importante para a troca de experiências. Precisamos sempre ser ousados na busca de conhecimentos e do sucesso profissional”.

Vera Lúcia Rubstein Campos, representante dos servidores aposentados no Conselho Fiscal do IPREM POSSE

“Foi muito produtivo e ajudou a ampliar nossa visão perante a atuação que devemos ter enquanto conselheiros, o que é uma responsabilidade muito grande. Nesses congressos temos um aprendizado muito rico com relação à nossa função como funcionários públicos e também como representantes eleitos pelos servidores para zelar pelo patrimônio de todos nós”.

Carla Gabriela Pinheiro, assessora executiva do IPREM POSSE

“Foi uma excelente oportunidade de absorver novos conhecimentos, de forma especial com relação ao cenário do nosso cotidiano aqui no IPREM. Fiquei impressionada com o nível e a qualidade das palestras, que contaram com profissionais e especialistas com amplos conhecimentos técnicos e experiência prática que abordaram temas complexos com clareza e segurança”.

Conselheiras com o presidente da APEPREM, Dr. Daniel Boccardo