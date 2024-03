IPREM-POSSE SUPERA EM 45,44% A META DE RENTABILIDADE E ATINGE R$ 100 MILHÕES DE PATRIMÔNIO

No cenário desafiador de 2023, o desempenho extraordinário do Instituto de Previdência Municipal de Santo Antonio de Posse – IPREM-POSSE foi além das expectativas, marcando um ano de conquistas notáveis. Ao superar a meta de rentabilidade estabelecida para o ano, foi alcançado um retorno excepcional de 14,09%, ultrapassando a ambiciosa meta de IPCA + 4,90 % a.a., que correspondeu a 9,69%. Esse resultado, extraordinariamente 45,44% acima da meta, reflete não apenas uma gestão financeira robusta, mas um compromisso inabalável com a excelência.

O sucesso alcançado é o resultado de uma abordagem abrangente e responsável para com a economia nacional, mas é preciso destacar também o papel vital desempenhado pelos Dirigentes, Comitê de investimentos e Conselho Deliberativo do IPREM-POSSE durante este período.

“A obtenção de certificações distintas atesta não apenas a competência, mas o compromisso incansável com os mais elevados padrões. O zelo demonstrado na preservação do patrimônio dos servidores é digno de reconhecimento, refletindo uma dedicação incansável à responsabilidade que assumimos”, afirma o presidente da entidade, Hortêncio Lala Neto.

A presidente do Conselho Deliberativo, Angela Bonas, comemora: “Iniciamos o ano de 2023 com um Patrimônio Líquido de R$ 81 milhões e fechamos o ano de 2023 com R$ 99 milhões. Neste mês de março, a ultrapassamos a marca dos R$ 100 milhões!”

A confiança depositada pelo Conselhos Deliberativo e Fiscal no trabalho realizado pelo Comitê de Investimentos ressalta a eficácia e a consistência ao longo dessa jornada. Essa parceria é uma fonte de orgulho para os conselheiros e reforça o compromisso com a transparência, integridade e desempenho sólido.

Vera Lúcia Rubinstein Campos, do Conselho Fiscal, finaliza: “À medida que celebramos esses sucessos, reafirmamos nosso compromisso em prosseguir com a excelência, inovação e responsabilidade, posicionando-nos não apenas como gestores de recursos, mas como arquitetos do sucesso financeiro a longo prazo. Este é um momento para reconhecermos nossas conquistas, mas também para impulsionarmos nossas aspirações para o futuro, confiantes de que continuaremos a superar expectativas e a trilhar um caminho de prosperidade sustentável”.