ISA e Ceasa celebram 40 anos de programa que fornece hortifrútis para mais de 100 mil pessoas por mês

Crédito Foto: Rogério Capela

Todos os meses, 300 toneladas de produtos como cebola e tomate, entre outros, são destinados a famílias em situação de vulnerabilidade social

Programa visa combater a fome e o desperdício com a distribuição mensal de cerca de 300 toneladas de frutas, verduras e legumes

Uma cerimônia simbólica marcou as comemorações dos 40 anos do Instituto de Solidariedade para Programas de Alimentação (ISA) na manhã desta quarta-feira, dia 28 de agosto. O evento ocorreu na será na sede do Instituto, localizado nas no complexo da Centrais de Abastecimento de Campinas (Ceasa Campinas).

O programa visa combater a fome e o desperdício distribuindo cerca de 300 toneladas de frutas, verduras e legumes impróprios para comercialização, mas próprios para o consumo humano. Os hortifrútis são selecionados, higienizados e distribuídos para 108 mil pessoas/mês.

Na cerimônia, o presidente da Instituição, Ronaldo Rodrigues Vale, relembrou a trajetória e as conquistas ao longo destes 40 anos do ISA e renovou o compromisso com a luta contra a fome. “Um trabalho contínuo que não seria possível sem a importante parceria dos permissionários e colaboradores”, destacou.

Participaram do evento o presidente da Ceasa Campinas, Valter Greve, além, do presidente da Associação dos Permissionários da Ceasa Campinas (Assoceasa), Alexandre Bardim, pessoas assistidas pelo programa, permissionários e colaboradores.

ISA

Fundado em 1984, o ISA é uma entidade sem fins lucrativos, instituída pelos permissionários da Ceasa-Campinas que recebe doações de alimentos impróprios para comercialização, mas próprios para o consumo humano. Os alimentos são destinados para famílias em situação de vulnerabilidade social.

Atualmente, o programa distribui cerca de 300 toneladas de hortifrúti para 108 mil pessoas/mês, abrangendo quatro frentes de trabalho: famílias em insegurança alimentar, entidades assistenciais, pessoas com agravos a saúde (que precisam de alimentação específica/sonda) e atendimento emergencial.

A entidade funciona no complexo da Central de Abastecimento e tem por objetivo contribuir no combate à fome e o desperdício, garantindo o aproveitamento do excedente de hortifrútis e incentivando doações dos comerciantes.

Os excedentes doados pelos permissionários são estocados em câmaras frias para melhor aproveitamento.