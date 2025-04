Guarda Civil Municipal de Santo Antônio de Posse localiza motocicleta roubada em área rural

No final da tarde de domingo, 20 de abril de 2025, por volta das 17h40, a Guarda Civil Municipal de Santo Antônio de Posse atendeu a uma ocorrência de auto localizado, após o recebimento de uma denúncia sobre uma motocicleta abandonada na zona rural.

A equipe , composta pelo Inspetor Pereira e o 3º Classe Guimarães, com apoio do Subinspetor Segala e 3º Classe Mendes –, foi acionada via base pela testemunha C., que relatou ter encontrado uma motocicleta CB 300F Twister 2023, de cor cinza, com placas de Artur Nogueira-SP, escondida em meio a uma mata.

Segundo a testemunha, ela e um funcionário da fazenda perceberam marcas de pneus de moto nas margens da vegetação e decidiram seguir o rastro. Após localizarem o veículo, acionaram a GCM, informando o Inspetor Folester, responsável pelo CAD, que imediatamente irradiou a ocorrência.

No local, a equipe constatou que todos os sinais identificadores do veículo estavam preservados. Após pesquisa nos sistemas de segurança, foi confirmado que se tratava de uma motocicleta com registro de roubo datado de 1º de abril de 2025, ocorrido na Rodovia SP-107, nas proximidades do CIA FLOR, em Holambra-SP.

A motocicleta foi removida até a Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o Boletim de Ocorrência e os procedimentos legais foram realizados. O veículo será devolvido ao proprietário.

A atuação rápida e eficiente da GCM reforça o compromisso da Secretaria Municipal de Segurança Pública com a segurança e a recuperação de bens furtados no município.