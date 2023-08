Isaías Silva, fenômeno da internet, recebe celebridades em Malokera

Evento bomba em SP com shows de shows de Marina Sena, MC Carol e Os Travessos

A nova edição de Malokera, evento promovido pelo humorista e influenciador digital Isaías Silva, bombou em São Paulo na última quarta-feira (16). Celebridades se reuniram no evento assinado pelo fenômeno das redes sociais, com mais de 20 milhões de fãs!

Isaías recebeu em Malokera famosos como Pequena Lo, Blogueirinha, Lucas Rangel, MC Soffia, Priscila Beatrice (sósia de Rihanna), Patrícia Ramos, Vivi Wanderley, Klébio Damas, Camila Pudim, Jéssica Cardoso e os ex-BBBs Gabriel Santana, Sarah Aline e Tina Calamba.

Os convidados de Malokera celebraram a arte e a cultura com shows de Marina Sena, Carol Biazin, MC Dricka, DJ Ery, Deekapz, MC Carol e Os Travessos. Marina Sena, aliás, desceu do palco e curtiu o evento com as demais celebridades após sua apresentação!

Malokera, expressão pejorativa que virou símbolo de empoderamento, vem de maloca, cabana comunitária utilizada por alguns nativos indígenas da região amazônica, e resume o espírito da comemoração: unir várias expressões artísticas, sem julgamentos, no mesmo local! O conceito visual do evento inclui a divulgação de imagens em preto e prata.

“Consegui trazer pessoas que admiro e que representam tribos diferentes. Malokera é o início de um projeto maior. Quero que as pessoas se divirtam e fiquem à vontade”, explicou o humorista.

Nascido em Sete Lagoas (MG), Isaías Silva começou a produzir vídeos em 2015, brincando com situações na própria família. Desde a bronca da mãe até relacionamentos de casais, tudo vira humor para ele. Desde 2018 no Instagram, Isaías faz sucesso com os seguidores em versão masculina e feminina, e muitos pensam que ele tem uma irmã gêmea! O humorista criou personagens como Rayane (em homenagem a uma colega de escola), a Mãe e o Garoto.

Durante a pandemia, os conteúdos bem-humorados sobre o cotidiano explodiram nas redes sociais. O ator se aproxima de 12 milhões de seguidores no TikTok e 9 milhões no Instagram. No YouTube, onde ultrapassou 320 mil inscritos, as postagens ultrapassam 10 milhões de visualizações!

Isaías Silva conquistou, por dois anos seguidos, o prêmio Influency.me, o Oscar da influência digital, na categoria humor.