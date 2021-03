Itapira atinge a triste marca de 100 óbitos por coronavírus

Itapira atingiu nesta segunda-feira, 29 de março, a triste marca de 100 óbitos causados pelo coronavírus (Covid-19). Os dois últimos registros são de mortes ocorridas na última sexta-feira, dia 26, no Hospital Municipal: uma mulher de 78 anos que não tinha comorbidades e um homem de 79 anos que tinha diabetes, hipertensão e doença cardiovascular. Além desses, outros dois óbitos suspeitos seguem em investigação na Vigilância Epidemiológica.

O boletim desta segunda-feira ressalta a gravidade da pandemia no município. Dos 56 pacientes internados por causa da doença, apenas um é de outro município. Além disso, as ocupações nas UTIs (Unidades de Terapia Intensiva) do Hospital e da Santa Casa estão acima de sua capacidade, o que significa que leitos de UTI Geral destinados a outras doenças estão sendo utilizados para atendimento de pacientes com Covid-19.

Ao todo, são 277 casos ativos hoje e há outros 130 pacientes que são suspeitos e aguardam a chegada de exames.