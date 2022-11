Itapira recebe final da principal maratona de Mountain Bike do interior de São Paulo e Sul de Minas

O percurso da Rota 32 de Itapira recebe entre os dias 3 e 4 de dezembro a final da 3ª edição do Kenda Open Cup MTB, principal Maratona de Mountain Bike do interior de São Paulo e Sul de Minas. Com presença de grandes atletas e campeões nacionais, personalidades do esporte, paraciclistas e atletas amadores, o evento promete reunir cerca de 1.000 atletas e um público de mais de 5 mil pessoas que compartilham a mesma paixão por bicicletas.

A saída e chegada serão do Recinto Agropecuário Carmem Ruette de Oliveira e o evento terá a competição kids no sábado, 3, e a final adulto no domingo, 4. As inscrições podem ser feitas até o dia 2 de dezembro pelo site www.tionline.net.br. Os atletas recebem um kit especial com placa, mochila, squeeze e brindes oferecidos pelos patrocinadores.

No início do mês de outubro, os secretários de Cultura e Turismo e Esportes e Lazer, César Lupinacci e Flávio Boretti, respectivamente, reuniram-se com o prefeito Toninho Bellini e com o organizador da Kenda Open Cup MTB para apresentar a proposta do evento. A expectativa é que centenas de turistas e visitantes prestigiem os dois dias da copa para conferir as provas e as atrações gratuitas.

No sábado, 3, acontece o Kenda Kids para crianças de 5 a 12 anos. A competição para os pequenos acontece em um circuito especial e premiará com troféu e pódio os cinco primeiros colocados de cada faixa etária e todos os participantes ganham medalha. A inscrição no percurso Kids é feita mediante doação de 1kg de alimento não-perecível, que depois será revertida para as entidades socioassistenciais do município.

No domingo, 4, ocorre a disputa pela final da copa de mountain bike para os adultos. Com um percurso de MTB e altitude de mais de 1000 metros, a prova traz três modalidades: PRO 66 KM, SPORT 54KM e TOUR 28KM. O trajeto levará os atletas a uma experiência única e desafiadora, prestigiando as ruínas da Igreja do Salto, a Rota da Revolução de 1932 e as belas paisagens da área rural itapirense. O ponto alto da prova é a famosa subida do “Nunca Mais”, trecho mais desafiador por ter 17% de inclinação e altimetria elevada.

Antes das provas e durante o percurso, haverá pontos de hidratação com água, bebidas isotônicas e carboidratos para garantir o bem-estar dos ciclistas. A infraestrutura contempla, ainda, equipe de atendimento aos atletas, serviços de primeiros socorros e três ambulâncias com UTIs.

Além das competições esportivas, o Kenda Open Cup MTB conta com mais de 15 tendas de patrocinadores líderes no ramo ciclístico como a própria Kenda, Algoo, Absolute, Probiótica, fisioterapeutas e serviços de saúde e expositores de diferentes segmentos, como moda, acessórios esportivos e ações sustentáveis para estimular o uso de fontes de energia limpas e renováveis. Além disso, a ação Kenda Experience traz uma estrutura de apoio aos atletas como o Pit Stop para manutenções e reparos, Lava Bikes após a prova, Espaço Recovery com fisioterapeutas antes e pós-corrida, além de Praça de Alimentação.