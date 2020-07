Itapira registra 14º óbito e 38 casos positivos de Covid-19 nesta quinta feira

No boletim desta quinta-feira, 23, foi confirmado o 14º óbito e 38 casos positivos por coronavírus. Na live de ontem o prefeito José Natalino Paganini, disseque não descarta a possibilidade do município retroceda no Plano São Paulo, de laranja para vermelha.

Segundo Paganini o número tem aumentado e os óbitos também. No dia de hoje os números ficaram assim, 411 casos positivos, 14 óbitos, 33º recuperados, 67 em recuperação sendo oito internados e 59 em isolamento domiciliar.

Ainda consta 334 casos suspeitos, nove internados, 324 em isolamento domiciliar e um óbito suspeito.

O óbito confirmado hoje é de um homem de 81anos, que não tinha nenhuma comorbidade.