Itapirense morre em troca de tiros com PM em Piracicaba

Na tarde de domingo, 07, o itapirense Luis Ricardo Vitor, o Sujeira, foi morto na cidade de Piracicaba. O óbito veio após troca de tiros com os policiais militares que o seguiram em meio a um matagal. Sujeira e mais um comparsa transitavam com um veículo Gol pelo bairro Algodoal, quando deram de cara com uma viatura da Polícia Militar.

Os policiais desconfiaram da atitude dos dois indivíduos e fizeram a abordagem, o comparsa estava ao volante, saiu em disparada. O itapirense, ao perceber a chegada da viatura, arremessou uma sacola pra fora do carro. No mesmo instante um dos PMs desceu da viatura para procurar a sacola, e os demais no encalço dos criminosos.

Em determinado momento o carro dos fugitivos parou e o motorista foi detido, mas Sujeira se embrenhou no matagal, momento em que os policiais saíram a sua captura. Ao perceber o cerco o itapirense atirou contra os policiais que revidaram acertando o mesmo que caiu com a face dentro da água.

Os PMs ainda o tiraram das águas e acionaram o socorro médico, apreendendo também o revólver Tauros calibre 38 que estava com o sujeito. Os paramédicos constataram a morte de Ricardo Sujeira. Na sacola dispensada por Sujeira havia dois tijolos de maconha, seu comparsa foi preso por tráfico de drogas e permanecerá a disposição da justiça.