Jacob inaugura agência da Receita Federal em Amparo

O prefeito de Amparo, Luiz Oscar Vitale Jacob participou na manhã de hoje, 13/2, da entrega da unidade da Receita Federal, que agora atende no prédio da Central de Atendimento ao Cidadão, no Paço Municipal Prefeito Carlos Piffer, no bairro do Ribeirão.

A agência de Amparo atende além do município, outras sete cidades:Águas de Lindoia, Lindoia, Monte Alegre do Sul, Morungaba, Pedreira, Serra Negra e Socorro. Em média, são 800 atendimentos, por mês.

“Agradecemos a Prefeitura de Amparo que não mediu esforços para que a agência esteve aqui no Paço”, disse a delegada da Receita Federal, Céllia Vendramin Martinelli,

A inauguração contou com a presença do superintendente da Receita Federal em São Paulo, da 8ª Região Fiscal, Giovanni Christian Nunes de Campos, que assinou e entregou a portaria da implantação da agência.