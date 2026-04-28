Jaguariúna abre inscrições para Campeonato de Vôlei de Praia para quartetos

Competição será realizada no dia 24 de maio e reúne atletas a partir de 15 anos nas categorias masculino e feminino

A Prefeitura de Jaguariúna está com inscrições abertas para o Campeonato Municipal de Vôlei de Praia para quartetos. Os interessados podem se inscrever até o dia 19 de maio por meio de formulário online disponibilizado pela organização.

Podem participar atletas a partir de 15 anos de idade, nas categorias masculino e feminino. Para a formação das equipes, é necessário que cada quarteto tenha pelo menos dois atletas vinculados ao município de Jaguariúna.

A competição será realizada no dia 24 de maio, a partir das 8h, nas quadras de areia do Centro de Lazer do Trabalhador Lebrão. O evento tem como objetivo incentivar a prática esportiva e promover a integração entre os participantes.

Mais informações podem ser obtidas por meio de contato via WhatsApp disponibilizado pela organização.

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