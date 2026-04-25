OAB realiza entrega de carteiras a novos advogados em Jaguariúna e Santo Antônio de Posse

Solenidade marca ingresso de sete profissionais na advocacia paulista e reforça compromisso com ética e cidadania

A Ordem dos Advogados do Brasil Seção São Paulo, por meio da 232ª Subseção de Jaguariúna e Santo Antônio de Posse, realizou na sexta-feira, 24 de abril, às 15h, a solenidade de entrega de carteiras profissionais a novos advogados e advogadas, oficializando o ingresso destes profissionais nos quadros da advocacia paulista.

Receberam as carteiras profissionais os advogados Alessandra Garcia Salles, Bruna Graziele Cosme da Silva, Donisete Aparecido Tolotto Junior, Giovanna Gomes dos Santos Bodin, João Paulo Alves, Laura Regina Bizigatto e Nicole Pires Cristiani.

Durante a cerimônia, o presidente da subseção, Caio Vicenzotti, destacou a importância do momento para a classe e para a sociedade. ¨Hoje celebramos não apenas o início de novas carreiras, mas o fortalecimento da advocacia em nossa região. Cada carteira entregue simboliza responsabilidade, dedicação e o compromisso permanente com a defesa dos direitos da sociedade. A OAB estará de portas abertas para acolher, orientar e caminhar ao lado destes novos colegas nesta jornada profissional”, destacou o presidente.

A solenidade reforça o compromisso institucional da subseção com a valorização da jovem advocacia, promovendo integração profissional e fortalecendo a atuação da classe em Jaguariúna e Santo Antônio de Posse.

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