Olhares de Mogi Guaçu: Cultura anuncia vencedores do 11º Concurso de Fotografia

A Secretaria Municipal de Cultura anunciou os vencedores do 11º Concurso de Fotografia Retratos de Nossa Terra – 2026. A cerimônia de premiação será nesta quarta-feira, 15 de abril, às 19h30, na sala de vídeo Célia Maria Stábile, que fica no segundo piso do Centro Cultural, no Jardim Camargo.

Na categoria juvenil, o primeiro lugar ficou com a obra ‘sem título’ de Júlia Schiavi. O participante Jonathan Zaparoli Fernandes conquistou o segundo e o terceiro lugares com as fotografias Origem 2 e Origem 1, respectivamente.

Já na categoria adulta, Wellington Luís Oliveira Lopes alcançou o primeiro lugar com o trabalho Um outro domingo no Boulder e também a terceira colocação com Angélica no Abrigo Kapa. O segundo lugar foi conquistado por José Messias Pereira com a obra Um povo humilde. E Tainan de Freitas Rodrigues recebeu a menção honrosa pela fotografia Manhã de feira.

De acordo com o secretário-adjunto de Cultura, Rodrigo Peguin, o concurso foi um sucesso. “Ficamos muito satisfeitos com o resultado e com a participação da comunidade. Esse concurso mostra que estamos no caminho certo para fortalecer a cultura local por meio de parcerias e incentivo. E aproveitando o momento, agradeço o prefeito Rodrigo Falsetti pelo apoio com às ações culturais do nosso município”, comentou.

O 11º Concurso de Fotografia de Mogi Guaçu integra a programação de aniversário de 149 anos de emancipação político-administrativa de Mogi Guaçu, que foi comemorado no último dia 9 de abril. Em 2026, o concurso contou com a participação de 10 inscritos, sendo oito na categoria adulta e dois na juvenil. Ao todo, foram recebidas 45 fotografias, das quais 37 foram selecionadas para a mostra oficial.

A exposição das obras selecionadas está aberta ao público até o dia 3 de maio, no hall de entrada do Centro Cultural, localizado na Avenida dos Trabalhadores, 2.651, no Jardim Camargo. A avaliação das fotografias foi realizada por uma comissão julgadora formada pelo produtor audiovisual Abdiel Moisés Pereira, o Bid, e pelos fotógrafos profissionais Fabrício Leme de Morais e Marcos Antônio Dias Pereira.