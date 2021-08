JAGUARIÚNA ATINGE 80% DA POPULAÇÃO ADULTA VACINADA CONTRA O CORONAVÍRUS

Oito em cada dez jaguariunenses com mais de 18 anos de idade já estão vacinados com pelo menos uma dose ou dose única da vacina contra a Covid-19. A marca de 80% da população adulta da cidade vacinada contra o coronavírus foi atingida nesta segunda-feira, dia 2 de agosto.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, até esta segunda, o município já havia vacinado 35.591 pessoas com a primeira dose ou dose única da vacina. Com as duas doses foram vacinadas até a mesma data 10.675 pessoas, ou 24% da população com mais de 18 anos.

Em relação ao total de habitantes do município, Jaguariúna atingiu 61,3% da população vacinada com pelo menos uma dose ou dose única e 18,4% com as duas doses, ainda de acordo com o “vacinômetro” divulgado pela Secretaria de Saúde.

Com o avanço da vacinação, também foi registrada sensível redução nos novos casos de Covid e de internações em leitos de UTI em Jaguariúna.