JAGUARIÚNA COMEÇA O ANO COM CAMPANHA DE DOAÇÃO DE SANGUE

A secretaria municipal de saúde de saúde de Jaguariúna começará o ano realizando mais uma Campanha de Doação de Sangue. A ação vai acontecer no primeiro sábado de 2020, dia 4 de janeiro, no Hospital Municipal Walter Ferrari.

Quem quiser doar deve comparecer no local das 8h30 às 12h com documento de identidade. Além disso, o doador de sangue tem que preencher a alguns requisitos básicos. Entre eles pesar no mínimo 50 kg, apresentar boas condições de saúde e ter entre 16 e 69 anos, desde que a primeira doação tenha sido feita com até 60 anos.

A Campanha de Doação de Sangue acontece graças a uma parceria entre a Prefeitura de Jaguariúna por meio da secretaria municipal de saúde e o Hemocentro da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp).

Todo o sangue coletado é destinado ao Banco de Sangue da Unicamp que mantém um Banco de Sangue Regional. Segundo a secretaria municipal de saúde, os municípios não mantêm estoque de sangue. Por isso, o Hemocentro da Unicamp recebe colaboração das cidades para manter o estoque de sangue.

Reportagem: Lícia Mangiavacchi

Foto: Ivair Oliveira