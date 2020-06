Jaguariúna desenvolve ações em respeito ao Meio Ambiente

Nos últimos anos a cidade de Jaguariúna tem realizado várias ações de preservação e recuperação da natureza local. Neste ano Jaguariúna recebeu, pela 9ª vez consecutiva, o Selo do Programa Município Verde Azul, concedido anualmente pelo Governo do Estado de São Paulo.

O programa tem o objetivo de medir e destacar a eficiência da gestão ambiental nas cidades paulistas. As ações propostas pelo Programa Município Verde Azul são compostas por 10 temas norteadores da agenda ambiental de Jaguariúna: esgoto tratado, resíduos sólidos, biodiversidade, arborização urbana, estrutura e educação ambiental, município sustentável, gestão das águas, qualidade do ar, uso do solo e conselho ambiental.

No dia Mundial do Meio Ambiente, relembre quais são as principais ações verdes na cidade:

PROGRAMA BACIAS JAGUARIÚNA

O Programa Bacias Jaguariúna visa promover a conservação e recuperação de mananciais no Município de Jaguariúna e também incrementar os Serviços Ambientais relacionados principalmente à disponibilidade hídrica e qualidade da água.

Nos últimos 3 anos, o programa já realizou o plantio de aproximadamente 87 mil mudas nativas em 52 hectares de Área de Preservação Permanente (APP), visando a restauração florestal destas áreas. Além disto, por meio do Programa foi realizada a construção de 5,73 km em extensão de cerca em Área de Preservação Permanente para que a área permaneça isolada de fatores de degradação.

Além de promover o estímulo à recuperação e conservação de áreas importantes para a manutenção da qualidade e da quantidade da água, como as margens de rios e nascentes, o Programa Bacias Jaguariúna reconhece o esforço de conservação dos proprietários rurais do município que estejam inseridos na área de interesse do Programa, e promove o Pagamento pelos Serviços Ambientais (PSA) gerados nestas propriedades, que oferecem benefícios para a população de toda uma região.

COLETA SELETIVA MUNICIPAL

A coleta seletiva municipal contribui com a limpeza urbana, saúde pública e também para a melhoria da qualidade de vida da população. Por meio da atuação das organizações dos catadores de materiais recicláveis, antigos catadores se transformam em profissionais, sendo recolocados no mercado e aquecendo a economia local. Além disto, o volume diário de resíduos enviados ao aterro sanitário é reduzido, possibilitando o maior aproveitamento do resíduo que antes era descartado.

Desde 2017 o Programa de Coleta Seletiva Municipal vem realizando ações com o objetivo de mobilização da população visando novas adesões ao programa. Entre as ações, a que mais se destaca foi a inclusão de 3 novos loteamentos no cronograma de coleta seletiva, o que faz com que o município atualmente realize a coleta em toda área urbana, atendendo a todos os bairros.

FEIRA DO PRODUTOR RURAL

A cidade de Jaguariúna possui um grande potencial de produção de alimentos através de produtores rurais. Alguns deles desenvolvem técnicas de produção sustentável e orgânica.

Em 2018 foi inaugurada a Feira do Produtor Rural em Jaguariúna. Com o objetivo de fortalecer a agricultura local através da valorização dos produtos locais, a feira disponibiliza à população produtos agropecuários de qualidade e com preços acessíveis. Além da Feira do Produtor Rural, a Prefeitura de Jaguariúna oferece orientação aos pequenos produtores rurais, além de capacitações por meio de cursos oferecidos.