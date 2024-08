JAGUARIÚNA É 1ª NO RANKING DE MONITORAMENTO DOS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA NA REGIÃO

Jaguariúna ficou em primeiro lugar no monitoramento das condicionalidades da saúde dos beneficiários do programa Bolsa Família, dentre 43 cidades que fazem parte das Diretorias Regionais de Assistência e Desenvolvimento Social (Drads) Campinas. Jaguariúna tem o maior percentual de cobertura de beneficiários acompanhados (96,71%).

As condicionalidades são compromissos assumidos pelas famílias beneficiárias na área da saúde e educação para reforçar o acesso aos seus direitos sociais básicos.

A gestão das condicionalidades na cidade é realizada pela Secretaria de Assistência Social de Jaguariúna em parceria com a Secretária de Saúde. Nesse trabalho, as famílias são encaminhadas para cumprimento do Calendário Nacional de Vacinação e acompanhamento do estado nutricional para os beneficiários que tenham até 7 anos, além da realização de pré-natal das gestantes.

