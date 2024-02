JAGUARIÚNA É A PRIMEIRA CIDADE DO BRASIL CONTEMPLADA PELO NOVO PROGRAMA ‘MINHA CASA, MINHA VIDA’

Jaguariúna é a primeira cidade do Brasil a ser contemplada pelo novo Programa Minha Casa, Minha Vida, do Governo Federal. O contrato, que prevê a construção de 115 casas populares no bairro Florianópolis, será assinado nesta quinta-feira, dia 1º de fevereiro, pelo ministro das Cidades, Jader Filho, e pelo prefeito de Jaguariúna, Gustavo Reis (MDB), acompanhado do deputado federal e presidente nacional do MDB, Baleia Rossi.

A autorização para a construção dos imóveis em Jaguariúna está prevista na Portaria nº 82 publicada nesta quarta-feira (31) pelo Ministério das Cidades. As casas vão ser destinadas a famílias da Faixa 1 – com renda bruta familiar mensal de até R$ 2.640,00.

“Jaguariúna tem muito orgulho de ser a primeira cidade do País a assinar contrato do novo Minha Casa, Minha Vida, um programa que transforma o sonho de milhares de famílias que não têm um teto próprio para morar em realidade, pois o déficit habitacional no Brasil ainda é um grande desafio para os gestores públicos. Trabalhamos muito para que esse dia chegasse”, disse Gustavo Reis.

“Agradeço, especialmente, o importante apoio do presidente nacional do MDB, o deputado Baleia Rossi, e também ao ministro das Cidades, Jader Filho, e ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. É um dia muito especial para Jaguariúna”, completou o prefeito, que também é presidente do Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Campinas (RMC).

O PROJETO

Serão construídas 115 casas térreas de 54 metros quadrados, com sala, cozinha, banheiros, dois dormitórios, área de serviço e garagem. O empreendimento vai se chamar Residencial Pôr do Sol, no bairro Florianópolis. O projeto de Jaguariúna já estava pronto para ser executado, o que favoreceu a aprovação rápida da proposta junto ao Ministério das Cidades.

Os 115 imóveis do futuro residencial terão o Selo Casa Azul da Caixa Econômica Federal, instrumento de classificação ASG (Ambiental, Social e Governança) destinado a propostas de empreendimentos habitacionais que adotem soluções eficientes na concepção, execução, uso, ocupação e manutenção das edificações. As casas de Jaguariúna serão sustentáveis, com sistemas de energia fotovoltaica, para uso da energia solar, e de cisternas, para aproveitamento da água da chuva.

A retomada do Minha Casa, Minha Vida ocorre após cinco anos de paralisação do programa e tem como meta neste ano a contratação de 187,5 mil moradias em 560 municípios, segundo o Governo Federal, com investimentos de R$ 9,4 bilhões do Orçamento da União. Segundo o Ministério das Cidades, os valores são desembolsados de acordo com a execução das obras.

Foto: Divulgação / Ministério das Cidades