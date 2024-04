JAGUARIÚNA ESTREIA NOS JOGOS DESPORTIVOS DO CIRCUITO DAS ÁGUAS

Neste fim-de-semana tem início os Jogos Desportivos do Circuito das Águas na cidade de Holambra. Jaguariúna defenderá seu título e buscará o heptacampeonato geral da competição. A cidade vai participar de todas as competições nas mais variadas modalidades.

No sábado, dia 13 de abril, a equipe de Ginástica Rítmica se apresentará na abertura dos jogos que tem início às 8 horas da manhã no Ginásio Municipal Zeno Capato em Holambra. Em seguida, começarão os jogos pela modalidade Voleibol.

Seguem abaixo os horários e locais dos jogos das equipes de Jaguariúna na 1ª rodada:

SÁBADO – 13 DE ABRIL

10h- Volei sub 17 fem. – Jaguariúna X Lindóia (Gin.Municipal)

14h – Futsal sub 14 masc. – Jaguariúna X Águas de Lindóia (Clube Fazenda Ribeirão)

14h40 – Futsal sub 16 masc. – Jaguariúna X Águas de Lindóia (Clube Fazenda Ribeirão)

DOMINGO – 14 DE ABRIL

8h00 – Futebol sub 13 masc. – Jaguariúna X Águas de Lindóia (Centro de Treinamento Macabbi)

9h00 – Futebol sub 15 masc. – Jaguariúna X Águas de Lindóia (Centro de Treinamento Macabbi)

9h10 – Futsal sub 17 fem. – Jaguariúna X Lindóia (Gin.Municipal)