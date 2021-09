ODAE (Departamento de Água e Esgoto) de Jaguariúna comunica aos moradores que ocorrerá interrupção no fornecimento de água tratada nesta sexta-feira, dia 17 de setembro, no período das 11h30 às 17h30h, no bairro Chácara Recreio Floresta.

Segundo o DAE, a medida é necessária para a execução de ações de melhoria na rede de distribuição de energia elétrica do bairro, que serão realizadas pela CPFL.

Ainda de acordo com o DAE, o abastecimento de água no bairro será restabelecido gradativamente após a conclusão do serviço.

O DAE solicita a colaboração dos moradores para que reservem água e a utilizem de maneira racional, reservando-a para usos essenciais.