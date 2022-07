JAGUARIÚNA FECHA 1º SEMESTRE COM CRIAÇÃO DE MAIS DE 600 VAGAS DE EMPREGO

Jaguariúna fechou o primeiro semestre com a criação de mais de 600 vagas formais de emprego. Segundo os dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), do Ministério do Trabalho e Previdência, divulgados nesta quinta-feira, dia 28 de julho, foram criados no mês de junho mais 82 novos postos na cidade, totalizando 605 vagas formais nos seis primeiros meses do ano.

Serviços, com 377 postos, e Comércio, com 96 vagas, foram os destaques na geração de empregos em Jaguariúna no primeiro semestre. Juntos, os dois setores somam 473 vagas criadas, ou 78% do total do período.

Segundo a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social de Jaguariúna, a retomada econômica, com o avanço da vacinação contra a Covid-19, tem possibilitado uma expansão progressiva da economia local e, consequentemente, a criação de novos empregos na cidade.