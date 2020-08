Jaguariúna ganha novo Centro de Tênis

Com oito quadras, sendo quatro recém construídas e quatro reformadas, e dois novos vestiários o Centro de tênis de Jaguariúna foi inaugurado nesta sexta-feira, dia 14. O espaço fica no bairro Guedes e poderá ser usado pelos moradores da cidade gratuitamente.

Com o nome do maior tenista do Brasil, Gustavo Kuerten, o centro conta com oito quadras. Duas rápidas e duas de saibro que foram reformadas e receberam novas redes. Além de mais duas quadras de saibro e duas de beach tênis. Em homenagem ao ex-tenista Nelson Aertis, uma das quadras recebeu o seu nome.

A obra realizada pela Prefeitura de Jaguariúna, por meio da secretaria de juventude, esportes e lazer, tem como objetivo incentivar a prática do tênis e popularizar o esporte na cidade.

Todas as quadras são do tamanho oficial e podem ser usadas por adultos e crianças. Basta que o morador faça uma carteirinha na secretaria de juventude, esportes e lazer. Para isso é preciso apresentar o Cartão Cidadão e uma foto 3×4.

A previsão é que assim que, acabar a quarentena do coronavírus, o local possa ser usado pela população. Em breve a Prefeitura também oferecerá aulas gratuitamente para quem quiser aprender a jogar.