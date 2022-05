Jaguariúna inaugura Unidade do Poupatempo nesta terça-feira (3)

A Prefeitura de Jaguariúna, em parceria com o Governo do Estado de São Paulo, irá inaugurar o primeiro Poupatempo na cidade nesta terça-feira, dia 3, às 9h. A unidade funcionará na rua Alfredo Engler, 326, no Centro.

No local a população poderá solicitar, por exemplo, a emissão de CNH e RG e transferência de veículo.

O Prefeito de Jaguariúna, Gustavo Reis, destaca que a inauguração do Poupatempo é uma importante conquista para a cidade. “A partir de agora a população terá mais agilidade e facilidade podendo ter acesso aos serviços da unidade aqui mesmo na nossa cidade, sem ter que ir até Campinas como antes era necessário”, concluiu o Prefeito.