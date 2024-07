JAGUARIÚNA INICIA NA SEGUNDA-FEIRA APLICAÇÃO DA 2ª DOSE DA VACINA CONTRA A DENGUE EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES

A Secretaria de Saúde de Jaguariúna iniciará nesta segunda-feira, dia 22 de julho, a aplicação da segunda dose da vacina contra a dengue para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos. Esta etapa é destinada exclusivamente àqueles que já receberam a primeira dose no município. Para a realização da segunda dose, foram entregues 707 doses do imunizante.

Desde o início da campanha de vacinação, Jaguariúna já administrou 955 doses da vacina contra a dengue. O esquema vacinal determina um intervalo de três meses entre as duas aplicações.

É importante destacar que as doses recebidas recentemente do Ministério da Saúde são específicas para a segunda dose (D2). Aqueles que ainda não receberam a primeira dose (D1) precisarão aguardar novas remessas e as recomendações do Programa Nacional de Imunizações (PNI).

A vacinação acontecerá nas seguintes Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município, no período das 8h às 15h30, com pausa para o almoço:

UBS Florianópolis

UBS Nova Jaguariúna

UBS Roseira de Cima

UBS Roseira de Baixo

UBS XII de Setembro

UBS Miguel Martini

Além disso, haverá horário estendido em algumas unidades para facilitar o acesso da população:

Sala de vacina da UBS Florianópolis: terças, quartas e sextas-feiras até às 19h30.

UBS Nova Jaguariúna: segundas e quartas-feiras até às 18h30.

UBS XII de Setembro: terças e quintas-feiras até às 19h.

A Secretaria de Saúde reforça a importância de completar o esquema vacinal para garantir a proteção contra a dengue e solicita que os pais e responsáveis fiquem atentos às datas e horários de vacinação.

Foto: Ivair Oliveira / arquivo