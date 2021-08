JAGUARIÚNA OFERECE CURSOS TÉCNICOS GRATUITOS DO NOVOTEC; INSCRIÇÕES SE ENCERRAM NESTA TERÇA

Jovens de Jaguariúna interessados em fazer cursos gratuitos do Programa Novotec Expresso têm até esta terça-feira, dia 10 de agosto, para realizar suas inscrições. O Município é uma das cidades contempladas com os cursos do programa do Governo do Estado, em parceria com a Prefeitura de Jaguariúna, Polo de Transformação e Inovação Digital do Circuito das Águas e o Grupo UniEduK. Os cursos são voltados para jovens de 14 a 24 anos, preferencialmente vindos de escolas públicas, e têm o objetivo de oferecer a capacitação ao mercado de trabalho.

Os jovens de Jaguariúna poderão se inscrever em dois cursos: Introdução a Banco de Dados – com 25 vagas no período da manhã e 25 vagas no período da tarde – e Excel Aplicado à Área Administrativa, com 50 vagas no período da tarde.

As inscrições devem ser feitas pelo site do Novotec (www.novotec.sp.gov.br) e se encerram nesta terça-feira. Os cursos são semipresenciais e as aulas ministradas no Campus II da UniEduk, que fica na Rodovia Dr. Governador Adhemar Pereira de Barros, s/nº, no bairro Tanquinho Velho, em Jaguariúna.

“Os cursos oferecem habilitação técnica e qualificação profissional, alinhados com as demandas do mercado de trabalho, e têm 120 horas de duração, com certificados ao final concedidos pelo Centro Paula Souza”, explica o secretário de Desenvolvimento Econômico e Social de Jaguariúna, Lúcio Tomasiello.

“São 15 semanas de formação com nove horas semanais de aulas de 50 minutos cada. Os certificados são emitidos pelo Centro Paula Souza e o objetivo é expandir o acesso à educação profissionalizante e técnica, possibilitando novas opções de futuro para os jovens e facilitando a inserção no mercado de trabalho e geração de renda”, complementa Karina Florido Rodrigues, assessora da Secretaria de Planejamento Urbano de Jaguariúna.

Para o presidente do Polo de Inovação, Daniel Pellegrini, a base da transformação e encontro com a inovação tem como pedra angular a capacitação. “Em parceria com o governo estadual, municipal e a iniciativa privada, desenvolveremos e apoiaremos a capacitação desde o nível básico até a certificação mais avançada em tecnologia”, concluiu.