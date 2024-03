JAGUARIÚNA PARTICIPA DA COPA INTEGRAÇÃO ESPORTIVA DA TERCEIRA IDADE NESTE SÁBADO

Jaguariúna vai participar neste sábado, dia 16 de março, da 14ª Copa Integração Esportiva da Terceira Idade (CIETI), em Monte Alegre do Sul. A cidade será representada pela equipe do Programa Viva Melhor, da Secretaria Municipal de Juventude, Esportes e Lazer.

Serão mais de 300 idosos acima de 60 anos, de oito cidades do Circuito das Aguas Paulista: Águas de Lindóia, Amparo, Jaguariúna, Lindóia, Monte Alegre do Sul, Pedreira, Serra Negra e Socorro.

Estarão em disputa as modalidades bocha, malha, dominó, truco, buraco, voleibol adaptado, xadrez, damas, tênis de mesa, tênis de campo, dança de salão e coreografia.

A equipe de Jaguariúna contará com 85 idosos e participará de todas as modalidades – a cidade já foi campeã em oito das 13 edições anteriores do evento. “Além de ser um grande teste para a preparação dos 25º JOMI, os Jogos da Melhor Idade, que acontecerão na cidade de Casa Branca, entre os dias 15 a 21 de abril”, afirma o coordenador do Programa Viva Melhor, João Lúcio.

Organizada pela Câmara de Esportes do Consórcio do Circuito das Águas Paulista (CICAP), a competição promove a integração e a valorização da qualidade de vida dos participantes. A abertura será às 8h, no Ginásio Poliesportivo Eugênio Ângelo Borella.