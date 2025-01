Operação policial prende líder de tráfico do Ceará com mais de 1 tonelada de drogas na região de Jundiaí

Suspeito de comandar facção era procurado pela Justiça e foi detido no município de Campo Limpo Paulista na sexta (3)

Uma operação integrada do Comando e Operações Especiais (COE) da Polícia Militar de SP, Serviço de Inteligência e Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Ceará e São Paulo terminou com a prisão de um líder de uma facção criminosa que atua em diversas regiões do país.

A ação ocorreu na sexta-feira (3), no município de Campo Limpo Paulista, região de Jundiaí. Na casa onde o suspeito vivia, as equipes encontraram mais de uma tonelada de drogas, entre maconha e cocaína.

O suspeito é apontado como responsável pelo controle do tráfico de drogas no interior do Ceará e também possui acusações por homicídio, roubo, receptação, associação criminosa, posse e porte ilegal de arma de fogo.

Policiais encontraram mais de uma tonelada de drogas. Foto: Divulgação

“Dois importantes pilares da nossa gestão em uma só ocorrência: captura de liderança de facção e prejuízo ao tráfico de drogas”, afirmou o secretário da Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, após a operação bem-sucedida no interior paulista.

A operação ocorreu após a PM abordar um veículo em Campo Limpo Paulista. Após a verificação do documento do suspeito, as equipes constataram que havia um mandado de prisão contra ele.

Operação foi realizada em parceria com setor de inteligência. Foto: Divulgação

O homem e a namorada, que também estava no carro, foram encaminhados à delegacia. No local, os policiais conseguiram o endereço do casal, na cidade de Jarinu, e foram até o local. No imóvel, a PM encontrou mais de uma tonelada de maconha e um quilo de pasta base de cocaína.

A perícia foi chamada para acompanhar a apreensão das drogas. O suspeito e a namorada permaneceram presos à disposição da Justiça na Delegacia de Campo Limpo Paulista. O caso foi registrado como tráfico de drogas e captura de procurado.

Fonte: Agência SP