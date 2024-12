Saúde vascular é tema de palestra promovida pelo Hospital São Francisco de Mogi Guaçu

Dr Pedro Castedo – médico cirurgião vascular no Hospital São Francisco de Mogi Guaçu

Crédito das imagens: Divulgação

Evento acontece dia 19 de dezembro e a participação é gratuita

Trombose arterial e venosa agudas e embolia arterial, como deve ser feito o diagnóstico e quais as melhores práticas para o tratamento em cada caso? Se você é da área da saúde, paciente com alguma dessas condições ou mesmo uma pessoa interessada no assunto, aproveite para obter informações especializadas na palestra “Cirurgia Vascular – aprenda onde você não deve errar”, promovida pelo Hospital São Francisco de Mogi Guaçu (HSF).

O evento acontecerá no próximo dia 19 (quinta-feira), a partir das 15 horas, no auditório do HSF. O endereço é Rua Inácio Alves, nº 561, bairro Parque Cidade Nova em Mogi Guaçu. A participação é gratuita e é necessário fazer a inscrição antecipadamente por WhatsApp (19) 99938-4563.

O responsável pelas orientações será o médico cirurgião vascular, Pedro Castedo, que faz parte do corpo clínico do HSF. “O objetivo é levar informação de qualidade para os profissionais de saúde, médicos e enfermeiros, e para a população em geral abordando as principais doenças vasculares, que afetam milhões de pessoas e podem ter consequências muito graves para a saúde. É essencial entendê-las e preveni-las mantendo a saúde vascular”, explica o doutor Pedro Castedo.