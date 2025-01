Procurado pela Justiça é capturado pela Polícia Militar em Mogi Guaçu

Na tarde do dia 10 de janeiro, a Polícia Militar de Mogi Guaçu efetuou a captura de um homem procurado pela Justiça. O indiciado, identificado pelas iniciais A., foi detido durante atendimento a uma ocorrência de violência doméstica.

A equipe policial foi acionada via COPOM e compareceu ao local acompanhado do CGP 1. No entanto, ao chegar, constatou-se que não havia violência em andamento, apenas uma discussão entre o casal. Durante a consulta dos dados do homem no sistema Prodesp, foi identificado que ele estava procurado pela Justiça pelo descumprimento de medida protetiva (Art. 24-A da Lei nº 11.340/06, conhecida como Lei Maria da Penha).

O indiciado foi conduzido ao Plantão Policial, onde permaneceu à disposição da Justiça. Não foi necessário o uso de algemas durante a abordagem.

A Polícia Militar reforça a importância de denúncias em situações de violência doméstica e o trabalho contínuo no cumprimento de mandados judiciais.