Jaguariúna participa do Dia do Desafio com atividades online

Na quarta-feira, dia 27, foi o Dia do Desafio e Jaguariúna mais uma vez participou dessa campanha mundial de incentivo à atividade física e à prática de esportes. Devido à pandemia de coronavírus, neste ano as atividades serão realizadas online. Moradores puderam assistir pelo celular ou pelo computador e se exercitar em casa.

A ideia era que mesmo de quarentena todos participassem assistindo aos vídeos dos professores da secretaria municipal de juventude, esportes e lazer, a Sejel. A Prefeitura, por meio do projeto Esporte em Casa, disponibilizou um vídeo para os moradores de Jaguariúna de todas as faixas etárias nas redes sociais (@esportejaguariuna e https://www.facebook.com/esportesjaguariuna/).

Diferentemente das últimas edições, desta vez não houve competição. A ideia é que todo mundo continue unido, saudável e em movimento mesmo durante a quarentena.

O secretário de juventude, esportes e lazer, Rafael Blanco fez o convite “Vamos quebrar a barreira do sedentarismo e lembrar o quanto é importante praticar esportes. Você se exercita em casa e ajuda Jaguariúna a confirmar sua fama de cidade mais ativa!”.

DIA DO DESAFIO

Essa será a 26ª edição da maior campanha mundial de incentivo à a prática regular de atividades físicas e esportivas em todas as fases da vida. Até o ano passado, o Brasil e mais 13 países do Continente Americano, participaram do Desafio Trienal, iniciado em 2018, no qual as duplas de cidades que foram sorteadas em 2018, além de disputarem entre si somaram esforços para aumentar o número de praticantes de atividades físicas e esportes, em uma competição que seguiria até este ano.

No entanto, por causa da pandemia do COVID-19 e as respectivas medidas de distanciamento social, neste ano o evento foi realizado em um novo modelo que incentiva a promoção de ações no ambiente digital.