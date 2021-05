Jaguariúna promove cursos para estimular o empreendedorismo

A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social, promove no mês de maio cursos on-line gratuitos para estimular o empreendedorismo na cidade.

Numa parceria entre a Prefeitura, UniEduk e Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas), os cursos serão oferecidos nos dias 8 de maio, das 9h às 11h30 (com os temas Empreendedorismo, Sua Ideia de Negócio e Formalização), e no dia 15 de maio, também das 9h às 11h30, com os temas Finanças e Marketing.

“Esses cursos são importantes para que as pessoas adquiram conhecimento para empreender e gerir o seu negócio. Estamos, com isso, contribuindo com a economia local e com a geração de empregos em nossa cidade”, avalia o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Social, Lúcio Tomasiello.

Os interessados nos cursos on-line podem fazer suas inscrições acessando o link: https://forms.gle/yLcLC4rDDTo9VXPBA.