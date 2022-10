JAGUARIÚNA REALIZA 1ª FEIRA DE COLECIONISMO E BRECHÓS NESTE SÁBADO

A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria de Turismo e Cultura, realiza neste sábado, dia 22 de outubro, a primeira Feira de Colecionismo e Brechós de Jaguariúna. O evento vai acontecer no Boulevard do Centro Cultural, das 9h às 17h, com entrada gratuita.

Segundo a Secretaria de Turismo e Cultura de Jaguariúna, a feira deverá reunir 30 expositores. Serão vendidos diversos itens relacionados ao colecionismo, antiguidades e brechós. Entre eles estão moedas, selos, brinquedos, roupas, acessórios, antiguidades e artesanatos feitos pelos alunos da Escola das Artes de Jaguariúna.

Também haverá um espaço para alimentação, com food trucks.

O Boulevard Pedro Abrucêz está localizado no Centro Cultural, próximo à estação de embarque e desembarque da Maria Fumaça.