Otradicional Passeio Ciclístico Lebrão está de volta para matar a saudade dos jaguariunenses. Prepare a sua bicicleta porque é hora de pedalar! Neste domingo, dia 19, acontecerá a 48ª edição em comemoração ao aniversário da cidade que neste mês comemora 67 anos.

Todos estão convidados a pedalar pela cidade, curtir o dia em família e se exercitar participando do evento que não aconteceu no ano passado devido à pandemia da covid-19.

O passeio é gratuito e para participar não é necessário fazer inscrição. A saída será às 8h do Centro Cultural e a chegada no mesmo local.

O evento organizado pela Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria de Juventude, Esportes e Lazer, dará prêmios aos participantes. Ao final do passeio haverá o sorteio de três bicicletas novinhas.

Vale ressaltar que todas as normas de segurança contra o coronavírus devem ser respeitadas. O uso de máscaras será obrigatório, haverá álcool gel disponível nas tendas e as pessoas devem manter o distanciamento social. Para isso, haverá seis tendas de inscrição com o objetivo de evitar a aglometação de pessoas.

MUDANÇAS NO TRÂNSITO

A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana informa que das 7h às 12h, haverá alterações no trânsito devido ao percurso do Passeio Ciclístico que acontecerá no Parque Linear, com saída e chegada no Centro Cultural.