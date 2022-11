JAGUARIÚNA REALIZA CAMINHADA AZUL NO DIA 27 DE NOVEMBRO SAÚDE

Depois do sucesso da Caminhada Rosa, realizada em outubro para chamar a atenção para a saúde da mulher e prevenção ao câncer de mama, agora é a vez dos homens. No próximo dia 27 de novembro, a partir das 9h, a Prefeitura de Jaguariúna realiza a Caminhada Azul, com saída do Boulevard do Centro Cultural.

O evento é uma parceria entre as secretarias municipais de Saúde, Turismo e Cultura e Juventude, Esportes e Lazer, além da Associação Comercial e Industrial (ACI) de Jaguariúna, e conta com patrocínio da RG Geradores.

A caminhada faz parte das ações do “Novembro Azul”, campanha que chama a atenção para a prevenção ao câncer de próstata.

O evento é aberto a toda a família. Os participantes devem vir vestidos de azul para participar. Também haverá a distribuição de 200 camisetas da caminhada no dia do evento. Os tíquetes para ter direito à camiseta deverão ser retirados na Secretaria de Turismo e Cultura em troca de um quilo de alimento.

Será um dia para toda a família, com sorteios de brindes doados pelos comerciantes, doação de animais em parceria com ONGs, apresentação de alunos da Escola das Artes e realização de exames de glicemia, aferição de pressão arterial, entre outros.