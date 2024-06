JAGUARIÚNA REALIZA ‘DIA D’ CONTRA A POLIOMIELITE NESTE SÁBADO

A cidade de Jaguariúna está intensificando seus esforços na luta contra a poliomielite com a Campanha Nacional de Vacinação, que teve início no dia 27 de maio e se estenderá até o dia 14 de junho. Neste sábado, dia 8 de junho, acontece o “Dia D” de vacinação da população infantil.

Todas as salas de vacina das Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de Jaguariúna estarão abertas para receber as crianças e seus responsáveis. As UBSs Florianópolis, Fontanella, 12 de Setembro, Miguel Martini, Cruzeiro do Sul, Nova Jaguariúna e Roseira de Baixo funcionarão no sábado das 8h às 14h, dedicadas exclusivamente à vacinação contra a poliomielite.

PÚBLICO-ALVO

A campanha visa imunizar crianças de 1 a 4 anos de idade, que receberão a dose oral da vacina de forma indiscriminada, independentemente de já terem completado o esquema vacinal. Para as crianças menores de 1 ano, a atualização do esquema vacinal será feita com a dose injetável, caso necessário.

A poliomielite, também conhecida como paralisia infantil, é uma doença grave que pode causar paralisia flácida, geralmente nos membros inferiores, de forma assimétrica e irreversível. A doença é causada pelo poliovírus selvagem (PVS) dos tipos 1, 2 e 3. A vacinação é a única forma eficaz de prevenção contra a polio, e a mobilização nacional visa garantir que todas as crianças estejam protegidas contra essa ameaça.

“A poliomielite é uma doença que pode ser prevenida com a vacina, e é essencial que todas as crianças sejam imunizadas. A vacina é segura e eficaz, e é nossa melhor defesa contra essa doença”, informa a Secretaria de Saúde de Jaguariúna.

Para participar da campanha, os pais e responsáveis devem levar as crianças às UBSs listadas no horário indicado. É importante levar a caderneta de vacinação da criança para a atualização do esquema vacinal. A vacinação é gratuita e está disponível para todas as crianças dentro da faixa etária estabelecida.

SERVIÇO:

Data: 8 de junho (sábado)

Horário: 8h às 14h

Locais de vacinação: UBSs Florianópolis, Fontanella, 12 de Setembro, Miguel Martini, Cruzeiro do Sul, Nova Jaguariúna e Roseira de Baixo