JAGUARIÚNA REALIZA ‘MISS PÉROLA NEGRA’ NO TEATRO MUNICIPAL NESTA QUARTA

O Teatro Municipal Dona Zenaide, em Jaguariúna, será palco de mais uma edição do Miss Pérola Negra, nesta quarta-feira, dia 28 de maio, às 19h. Mais do que um concurso de beleza, o evento se consolidou como ferramenta de representatividade, autoestima e fortalecimento da mulher negra.

O evento é gratuito e os ingressos serão distribuídos na portaria do Teatro Municipal. A iniciativa faz parte da Política Nacional Aldir Blanc, uma ação do Ministério da Cultura, em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura de Jaguariúna, que visa democratizar o acesso à cultura e incentivar projetos que promovem a diversidade e a inclusão.

O concurso busca exaltar não apenas a aparência, mas também a história, a trajetória e o impacto social de cada participante. As candidatas representam muito mais que atributos físicos — são mulheres que carregam consigo histórias de resistência, superação e conquistas, refletindo toda a riqueza e diversidade da cultura afro-brasileira.

O evento também contará com apresentações culturais, manifestações artísticas e momentos de reflexão sobre o papel da mulher negra na construção de uma sociedade mais justa e igualitária.