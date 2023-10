JAGUARIÚNA RECEBE 2 TONELADAS DE DOAÇÃO DE RAÇÃO PARA ANIMAIS

Foto: Ivair Oliveira

A Secretaria de Saúde de Jaguariúna recebeu nesta quarta-feira, dia 18 de outubro, mais uma doação da empresa Mars para os animais da cidade. Desta vez foram doadas duas toneladas de ração, que serão distribuídas ao grupo de protetoras que fazem parte do apoio a animais sem tutores.

A entrega do produto foi realizada na sede da Unidade de Vigilância em Zoonoses de Jaguariúna, no Campus II da UniFAJ, no Tanquinho.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a Mars vem apoiando os trabalhos de Jaguariúna na área animal. Este apoio tem contribuído com o trabalho das protetoras e, assim, os animais são beneficiados.

CIDADE AMIGA DOS ANIMAIS

Por duas vezes consecutivas, Jaguariúna conquistou o Prêmio Cidade Amiga dos Animais, realizado pela World Animal Protection – Proteção Animal Mundial (WAP), com parceria da Organização Mundial de Saúde Animal (OIE) e Organização Pan-americana de Saúde (OPAS).

O resultado se deve à iniciativa da Prefeitura de Jaguariúna, que reconheceu a causa animal como uma das prioridades, implantando na lei orçamentária da cidade recursos para desenvolver a política municipal de saúde animal, que agora é referência na América Latina.

A cidade foi uma das primeiras do Estado a inaugurar um Posto de Atendimento Médico Veterinário municipal, com atendimento totalmente gratuito.