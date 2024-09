JAGUARIÚNA RECEBE 7ª EDIÇÃO DA CORRIDA TURÍSTICA COM PERCURSOS DE 5KM E 10KM NESTE DOMINGO

Jaguariúna recebe neste domingo, dia 8 de setembro, a 7ª edição da já tradicional Corrida Turística, que conta com o apoio da Prefeitura de Jaguariúna, por meio das secretarias de Turismo e Cultura e de Juventude, Esportes e Lazer. Com percursos de 5km e 10km, o evento tem início às 6h30, com largada prevista para as 7h30, em frente ao Boulevard do Centro Cultural.

O som do tradicional apito da Maria Fumaça dará início ao evento. Os participantes poderão vivenciar a história e a cultura de Jaguariúna enquanto percorrem ruas e avenidas repletas de significado histórico.

A Corrida Turística de Jaguariúna é uma oportunidade única para atletas e amantes do esporte se conectarem com a história e a beleza da cidade. Além do desafio físico, os corredores terão a chance de descobrir os encantos que tornam Jaguariúna um destino tão especial.

As inscrições já foram encerradas.

Foto: Ivair Oliveira