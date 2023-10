Jaguariúna recebe apresentação do espetáculo de dança “Mulheres de Arrimo”

Projeto realizado por dançarinas do Núcleo BPI apresenta trabalho

artístico desenvolvido a partir de encontro com mulheres de diferentes

realidades da região de Campinas/SP

As dançarinas Elisa Costa, Mariana Jorge e Nara Cálipo, do Núcleo BPI

de Campinas/SP, apresentam no dia 05 de outubro, quinta-feira, às 20h,

o espetáculo de dança “Mulheres de Arrimo” no Teatro Municipal

Dona Zenaide, em Jaguariúna/SP. Os ingressos são gratuitos e mais

informações podem ser conferidas no Instagram do grupo, em

@mulheresdearrimo . (Veja a programação abaixo).

Em “Mulheres de Arrimo” as três dançarinas convidam o público a

refletir e sentir, através do contato com a dança contemporânea,

sobre as diferentes maneiras pelas quais as mulheres estão inseridas

nas estruturas do patriarcado e do capitalismo – e como isso as afeta,

individual e coletivamente. Durante o mês de setembro, o grupo realizou

uma série de apresentações com plateias cheias em diferentes teatros

de Campinas e Hortolândia.

“De repente, nos vemos como arrimo de uma estrutura que não foi feita

por nós e nem para nós. Assumimos o desmanche para poder dançar

aquelas que são exiladas. Damos permissão para que bailem as nossas

partes rejeitadas, não aceitas e que não cabem nas realidades que nos

foram impostas”, conta o grupo. “Este é um convite ao delírio para

responder à urgência de transgredir normas enrijecidas, através do

corpo em movimento. Entre arrimar e desmoronar se faz o pulso de nós

três, para que possamos encarnar, a cada momento, a força truculenta

de estarmos vivas.”

Para a apresentação o trio conta com o apoio primordial do Núcleo

BPI, do qual fazem parte. Através de seu método criado pela profª.

Dra. e diretora artística Graziela Rodrigues, a equipe realizou

diversas pesquisas, rastreamentos e idas a campo que visaram um encontro

com as ‘mulheres de arrimo’ presentes nas ruas do centro da cidade,

em comunidades e acampamentos.

“O que se vê neste trabalho é uma força de se colocar em pé, que

se sustenta precariamente e desarrima, um movimento de destruição e

reconstrução constantes”, explica Mariana Jorge, uma das integrantes

do coletivo. “Queremos com este espetáculo provocar reflexões sobre

construções sociais, mas fazendo isso também com um certo humor, uma

ironia e uma ruptura”.

O projeto “Mulheres de arrimo: transgredir para amar” é uma

realização do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria

da Cultura, Economia e Indústria Criativas.

Pesquisas de campo

Muitas mulheres – e suas vivências – compõem, de forma subjetiva,

o espetáculo “Mulheres de Arrimo”. Como parte do Método

Bailarino-Pesquisador-Intérprete, aplicado pelas dançarinas no

processo de construção desta obra, as idas à campo foram realizadas

com objetivo de deslocar dos ambientes normativos da dança e das

concepções estáveis de corpo e movimento. Assim, a feitura da dança

foi concebida a partir da relação com saberes situados em contextos

invisibilizados.

Tais visitas foram realizadas no Acampamento Marielle Vive, do MST

(Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra), localizado em

Valinhos/SP, e também nas ruas do Centro de Campinas – mais

especificamente em contato com mulheres em situação de rua e em

vivência imersiva na tradicional lavagem das escadarias da Catedral

Metropolitana. Além disso, também foram estabelecidos vínculos com

cidadãs que passavam pelas ruas e no Mercado Municipal, local de

intenso fluxo de pessoas na cidade.

“O encontro com outras mulheres, em situações radicalmente

diferentes das nossas, nos acorda. Ressoa em nossas partes sufocadas e

escancara uma força de ruptura, de dizer ‘não quero’, de querer

fazer diferente, amar diferente, abrir o peito, estar mais viva. Temos o

direito de ser muitas, para além do que esperam de nós. Ressoar com

outras mulheres e com a diversidade delas acorda partes importantes de

mim”, afirma Mariana Jorge.

Arrimo em cena

Elisa Costa conta que o processo criativo tem permitido ao grupo dançar

as muitas mulheres que habitam cada dançarina. “Várias vezes a gente

se sente despedaçada e ficamos falando que temos que juntar os pedaços

e continuar. Nessa apresentação, nós nos permitimos estar

fragmentadas e reconhecer cada parte, aceitar o desmonte e fazer brilhar

cada caco no momento que for propício, possível ou necessário”, diz a

dançarina. “Existe uma generosidade no tanto que a gente se abre

emocionalmente neste espetáculo, com tudo o que somos – e nós somos

muito diferentes, mas em alguns momentos, de repente, a gente vira uma

só”.

Segundo Nara Cálipo, a apresentação mostra uma certa rebeldia, um

exercício de liberdade e de transgressão. “Há um conflito entre as

estruturas impostas e nossos desejos, e isso nos arrebata de forma

truculenta. Tudo isso precisa ser dito, e desta maneira. A sociedade nos

constrange constantemente e carregamos conosco várias trajetórias,

discutindo e dialogando com as realidades que a gente se propôs a tomar

contato”.

Sobre as dançarinas

Elisa Costa: Doutora em Artes da Cena pela Unicamp. Mestra em Artes da

Cena e graduada em Dança pela mesma Universidade. Praticante de Somatic

Experiencing (SE) em nível Avançado 2.

Atua como dançarina, intérprete-criadora, pesquisadora, direção e

orientação de trabalhos artísticos, dentre outras funções

relacionadas a processos criativos em dança. É professora de Artes no

Ensino Médio da Escola Técnica de Hortolândia e professora no curso

Técnico de Dança da ETEC de Artes (São Paulo), Centro Paula Souza.

Integra o Grupo de Pesquisa “BPI (Bailarino-Pesquisador-Intérprete) e

Dança do Brasil” e o Núcleo BPI de produções artísticas, onde vem

realizando pesquisas e processos criativos diversos.

Realiza trabalhos voltados à Educação na OSC Centros Etievan, na qual

faz parte do time de educadores em formação contínua. Atua também

como terapeuta somática de SE.

Mariana Jorge: Dançarina, pesquisadora e professora. Doutoranda e

mestra em Artes da Cena pela Unicamp, onde também se graduou em Dança

(bacharel e licenciatura) e em Pedagogia. Desde 2010 integra o Núcleo BPI e o Grupo de Pesquisa e Criação em

Dança: Bailarino-Pesquisador-Intérprete (BPI) e a Dança do Brasil,

dirigido por Graziela Rodrigues. Com o Núcleo BPI desenvolve processos

criativos e performance de dança e pesquisas de campo no Brasil.

Esteve como arte educadora do Curso Profissionalizante em Dança da

Escola de Artes Augusto Boal – Secretaria de Cultura de Hortolândia.

Também atuou como orientadora artística da 6ª/7ª/8ª edição do

Programa de Qualificação em Artes – realizado pela Poiesis Gestão

Cultural em parceria com o Governo do Estado de São Paulo.

Nara Cálipo: Artista e pesquisadora da dança, doutora e mestra em

Artes da Cena pelo Programa de Pós-Graduação em Artes da Cena da

Unicamp e graduada em dança pela mesma Universidade. Ao longo dos 11

anos de formação acadêmica, sua investigação esteve nos processos

artísticos, sobretudo a partir do processo do

Bailarino-Pesquisador-Intérprete.

Desenvolveu inúmeras pesquisas de campo no Tocantins, junto às

mulheres quebradeiras de coco babaçu, à manifestação religiosa do

Terecô e também junto às artesãs do Capim Dourado, a partir das

quais elaborou também obras artísticas. Atuou em diversos processos

como bailarina e assistente de direção junto ao Núcleo BPI, dentre

eles “O Corpo como Relicário”, contemplado pelo ProAC.

Núcleo BPI

O Grupo de Pesquisa Bailarino-Pesquisador-Intérprete e Dança do Brasil

– Núcleo BPI é composto por um coletivo de artistas, educadores e

pesquisadores, com sede principal na cidade de Campinas, que possuem um

compromisso com a produção e disseminação do Método BPI.

Foi criado por Graziela Rodrigues e conta atualmente com um núcleo

estável de bailarinos-pesquisadores e também com estudantes em

formação no BPI. Possui vínculo institucional com o Departamento de

Artes Corporais do Instituto de Artes da Unicamp (Universidade Estadual

de Campinas), que se caracteriza como principal sede das produções.

Entretanto seus integrantes levam o Método BPI para seus outros

ambientes de atuação, ampliando o alcance e a disseminação das

ações do grupo.

As propostas artísticas do Núcleo BPI trazem uma estética

contemporânea diferenciada, na qual um Brasil periférico está

presente, sem haver uma apropriação, reprodução e estilização das

manifestações populares, mas sim, um corpo residual e afetivo. Todos

os espetáculos dentro do Método BPI estiveram ligados a pesquisas de

campo de segmentos sociais e/ou manifestações populares do Brasil.

Ficha técnica

Dançarinas-criadoras: Elisa Costa, Mariana Jorge e Nara Cálipo |

Realização: Núcleo BPI | Assessoria artística: Graziela Rodrigues |

Produção: Yasmin Berzin | Comunicação: Miguel Von Zuben | Figurino:

Warner Júnior | Iluminação: Francisco Barganian | Trilha sonora:

Rodrigo Hara | Registro audiovisual: Pedro Spagnol | Design: Anna

Kelmer

Programação

Jaguariúna – Teatro Municipal Dona Zenaide

Data: 05/out (quinta-feira), às 20h

Endereço: Rua Alfredo Bueno, 1151, Centro

Ingressos: Grátis

Classificação etária: 14 anos | Duração: 50min