Jaguariúna recebe doação de quase mil livros para compor o acervo público

A secretaria de educação da Prefeitura de Jaguariúna recebeu do Governo do Estado de São Paulo a doação de quase mil livros para compor o acervo público. Os livros foram encaminhados para as bibliotecas das Escolas Municipais da Educação Infantil e do Ensino Fundamental I.

Os títulos recebidos são de autores reconhecidos e clássicos da literatura infantil, todos com texto instigante, imagens artisticamente estimulantes e projeto gráfico provocativo.

A secretária de educação, Cristina Catão, destacou a importância dessa doação para a formação dos alunos. “A leitura tem papel fundamental na busca e na transmissão do conhecimento, no estímulo à imaginação e à criatividade, na possibilidade de transformações e na emancipação dos indivíduos’, afirmou a secretária.