JAGUARIÚNA REGISTRA SALDO POSITIVO NA CRIAÇÃO DE EMPREGOS FORMAIS PELA SÉTIMA VEZ NO ANO

Foto: divulgação

Essa é a sétima vez consecutiva que Jaguariúna registra saldo positivo na criação de vagas formais de trabalho, com carteira assinada, desde fevereiro.

Segundo dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), do Ministério do Trabalho e Previdência, divulgados nesta segunda-feira, dia 30 de outubro, a cidade fechou o mês de setembro com um saldo de 239 vagas de trabalho. Um total de 77 vagas a mais em relação ao mês de agosto, em que foram abertos 162 postos de trabalho.

Os meses de fevereiro (33 vagas), março (41), abril (139 vagas), maio (109), junho (99) e julho (222) também registraram saldo positivo na criação de empregos na cidade.

Os destaques de setembro foram o setor de serviços, com 249 novas vagas, e a construção, com 7. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social de Jaguariúna avalia os resultados como positivos em relação ao saldo de novos empregos formais na cidade.

Vale ressaltar que Jaguariúna conta com uma lei municipal, aprovada em 2019, que garante 50% dos novos postos de trabalho a moradores da cidade. A medida integra uma consistente política de incentivo fiscal do município, que visa atrair novos investimentos empresariais.