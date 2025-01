JAGUARIÚNA RESGATA TRADIÇÃO DO CARNAVAL COM DESFILES DE BLOCOS NO CENTRO CULTURAL

Depois de muitos anos, o Carnaval de Jaguariúna vai voltar a ser realizado na Avenida Marginal, em frente ao Centro Cultural, e trará também o retorno dos desfiles dos blocos carnavalescos. Essa mudança marca um importante resgate das tradições da cidade, que investe no fortalecimento cultural e na valorização de suas raízes. O evento, que ocorrerá entre 28 de fevereiro e 3 de março, promete reviver o entusiasmo de uma das manifestações culturais mais queridas pelos jaguariunenses com quatro noites e duas matinês de festa.

As inscrições dos blocos já podem ser feitas por meio de formulário que deve ser retirado presencialmente na Secretaria de Cultura de Jaguariúna até o próximo dia 18 de fevereiro. O regulamento para participação dos blocos pode ser conferido no site da Prefeitura de Jaguariúna, no link: https://municipio.jaguariuna.sp.gov.br/fotos/departamentos/14/mg/REGULAMENTO%20BLOCOS.pdf.

O resgate dos blocos carnavalescos está previsto no Decreto Municipal nº 4.795, publicado na edição da Imprensa Oficial desta quinta-feira, dia 16 de janeiro, que regulamenta a inscrição e a organização dos blocos. Para desfilar, cada bloco deve ter pelo menos 30 integrantes, sendo obrigatória a identificação de menores de 18 anos com pulseiras fornecidas pela Prefeitura. É proibida a inscrição de blocos vinculados a equipes de futebol e torcidas organizadas.

Os desfiles seguirão trajetos pré-definidos pela Secretaria Municipal de Cultura, que, juntamente com as forças de segurança, fiscalizará o cumprimento das normas. Caso ocorram incidentes, os blocos podem ser desclassificados e seus responsáveis, penalizados. O objetivo é garantir a segurança dos participantes.

“É um resgate das tradições do Carnaval de Jaguariúna, com o retorno dos blocos carnavalescos. Serão quatro noites de muita festa para toda a família. Venham participar desse grande evento”, disse o prefeito de Jaguariúna, Davi Neto.

Serviço:

Carnaval em Jaguariúna

Data: de 28/02 a 03/03/2025

Local: Avenida Marginal no Centro Cultural

Horário: sexta-feira (28/02) e segunda-feira (03/03) a partir das 18h e no sábado (01/03) e domingo (02/03) com matinê a partir das 14h

Foto: Gislaine Mathias