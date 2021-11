Jaguariúna retoma aulas 100% presenciais na rede pública nesta quarta-feira

A rede pública de ensino de Jaguariúna retomou integralmente as aulas e demais atividades presenciais nesta quarta-feira, dia 3 de novembro. O retorno é previsto no Decreto Municipal nº 4.346, que estabelece a obrigatoriedade da volta às aulas presenciais e define as regras e exceções a serem seguidas. O retorno presencial integral é válido para toda a rede, como os CEIs (centros de educação infantil), EMEIs (escolas municipais de educação infantil), Ensino Fundamental e o CEJA (Centro de Educação de Jovens e Adultos). O uso de máscaras dentro das unidades de ensino continua obrigatório. Segundo o Decreto 4.346, a obrigatoriedade do retorno presencial não será aplicada nos seguintes casos: estudantes com comorbidades, gestantes ou puérperas; a partir de 12 anos pertencente ao grupo de risco para Covid-19 e que não tenha completado seu ciclo vacinal contra a Covid-19 e menor de 12 anos pertencente ao grupo de risco para Covid-19. Segundo a Secretaria de Educação de Jaguariúna, aos estudantes que não retornarem presencialmente, será oferecido ensino remoto por meio de plataformas digitais, atividades impressas, aulas síncronas – próprio professor da turma – e outros meios específicos.