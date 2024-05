Jaguariúna Rodeo Festival Anuncia Nova Atração de Peso: Zezé Di Camargo & Luciano na Segunda Noite do Evento

Dupla Sertaneja de Sucesso Absoluto Retorna aos Palcos de Jaguariúna para Escrita de um Novo Capítulo Emocionante

O Jaguariúna Rodeo Festival está mais uma vez preparando uma experiência inesquecível para os amantes da música sertaneja e dos rodeios. Para o dia 21 de setembro deste ano, o evento anuncia uma adição extraordinária ao seu line-up já estelar. Zezé Di Camargo & Luciano, ícones da música sertaneja, estarão presentes na arena do maior rodeio do país para uma noite repleta de emoção e música de qualidade.

A dupla, que é reconhecida nacionalmente pelo seu talento e pela capacidade de emocionar multidões, retorna aos palcos de Jaguariúna para mais uma apresentação histórica. Com sucessos que marcaram gerações e canções que fazem parte da trilha sonora de milhares de brasileiros, Zezé Di Camargo & Luciano prometem uma performance memorável, repleta de hits que conquistaram o coração do público ao longo dos anos.

Além da presença marcante de Zezé Di Camargo & Luciano, o Jaguariúna Rodeo Festival já havia anunciado outra grande atração para a mesma data: Lauana Prado, uma das vozes mais promissoras do cenário sertanejo atual. Com essa combinação de talentos ímpares, a segunda noite do evento promete ser uma verdadeira celebração da música brasileira, com uma atmosfera única e momentos que ficarão para sempre na memória dos presentes.

Com a confirmação de mais essa atração de peso, a expectativa para o Jaguariúna Rodeo Festival deste ano só aumenta.

Prepare-se para viver momentos de pura emoção e diversão no maior rodeio do país. Jaguariúna espera por você para uma experiência única e inesquecível.