Jaguariúna Rodeo Festival contará pela primeira vez com entrada 100% através de biometria facial

O Jaguariúna Rodeo Festival, um dos maiores e mais tradicionais eventos do interior de São Paulo, implementará pela primeira vez a entrada 100% por reconhecimento facial em sua edição de 2024.

A tecnologia, que já havia sido usada parcialmente em edições anteriores, será a única forma de acesso durante os quatro dias de evento, nos dias 20, 21, 27 e 28 de setembro. A expectativa é que cerca de 74 mil pessoas utilizem o sistema durante todo o rodeio.

A empresa responsável pela implementação dessa tecnologia é a Bepass, que tem se destacado na área de identificação biométrica em grandes eventos. A solução promete não apenas agilizar a entrada dos participantes, mas também trazer importantes benefícios em termos de segurança e sustentabilidade.

A empresa, inclusive, foi a responsável pela implantação da biometria facial da 69º edição da Festa do Peão de Barretos 2024, maior rodeio da América Latina, que recebeu cerca de 900 mil visitantes, segundo o Centro de Inteligência da Economia do Turismo (Ciet), da Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo, nos dias 15 a 25 de agosto. Diferente da edição de 2023 quando contou apenas nos camarotes, Arena VIP e Arena Premium, a edição desse ano adotou o sistema em todos os setores.

Eliminação do cambismo e maior segurança

Com a biometria facial, o Jaguariúna Rodeo Festival busca eliminar a prática de cambismo, uma vez que os ingressos são intransferíveis, vinculados diretamente ao rosto do comprador. Isso impede a revenda ilegal de entradas, aumentando a segurança para todos os participantes.

Além disso, o reconhecimento facial é uma ferramenta poderosa para evitar casos de violência dentro do evento. Em grandes shows internacionais, como os da cantora Taylor Swift, a tecnologia foi utilizada com sucesso para identificar e monitorar pessoas com comportamentos suspeitos. O uso desta ferramenta em Jaguariúna visa garantir um ambiente mais seguro e controlado para o público.

Entrada mais rápida e sustentabilidade

Um dos grandes atrativos da biometria facial é a velocidade de acesso. Estima-se que o tempo de entrada seja reduzido significativamente, já que os participantes não precisam mais apresentar documentos ou ingressos físicos. Em grandes eventos esportivos, como a Copa do Mundo FIFA, a tecnologia já demonstrou sua eficiência, com filas menores e uma experiência de entrada mais fluida.

Além disso, o uso de biometria facial também é um passo importante em direção à sustentabilidade. A eliminação de ingressos físicos reduz o consumo de papel e outros materiais, alinhando o Rodeio de Jaguariúna às práticas de eventos mais sustentáveis.

“Eliminamos o uso do plástico em crachás, cartões e ingressos gerando comodidade para o público, pois o ingresso passa a ser a face. E, desta forma, eliminamos também toneladas de emissão de C02, além de reduzir toneladas de resíduos plásticos”, finaliza Cadar.

Impacto positivo da biometria facial

O uso de biometria facial em eventos está em crescente ascensão no Brasil e no mundo. Um estudo recente apontou que a aplicação dessa tecnologia em eventos e locais de grande movimentação poderia evitar uma perda de até R$ 16 bilhões no PIB brasileiro devido a fraudes e insegurança.

Para o Jaguariúna Rodeo Festival, a estimativa é que todas as 160 catracas do evento utilizem o sistema de reconhecimento facial, assegurando um acesso seguro, rápido e sustentável para todos os participantes. A implementação total da biometria facial reflete um compromisso com a inovação e a experiência do público, consolidando o evento como um dos mais avançados tecnologicamente no país.