JAGUARIÚNA RODEO FESTIVAL VEJA AQUI OS MELHORES MOMENTOS DA PRIMEIRA NOITE

Por Regina Vicenzotti

Festival de Rodeio de Jaguariúna Abriu as Porteiras para Uma Festa Inesquecível!

Ontem, dia 22 de setembro, as porteiras do Jaguariúna Rodeo Festival se abriram para receber milhares de pessoas em busca de uma experiência única de rodeio e música. A festa, que começou ontem, se estendeu até o amanhecer deste sábado, dia 23, com uma programação que faz qualquer amante da música e da cultura sertaneja delirar.

O primeiro dia do Jaguariúna Rodeo Festival 2023 já deixou sua marca com performances eletrizantes de Thiaguinho, Henrique e Juliano, Locos e Clyton e Romário. As arenas de rodeio viraram palco para uma explosão de energia e adrenalina.

Hoje, a festa continua com uma programação que vai fazer o coração dos fãs de música acelerar. Prepare-se para a apresentação do Lynyrd Skynyrd, uma das bandas de rock mais icônicas de todos os tempos. E a diversão não para por aí, com Zé Neto & Cristiano, Ícaro & Gillmar e Pedro Sampaio se apresentando para animar a plateia.

A roça mais hype do mundo está esperando por você, então, junte-se a nós neste evento que é a definição de diversão! O Festival de Rodeio de Jaguariúna é uma celebração da cultura sertaneja, da música de qualidade e do espírito festivo do interior paulista. Não importa se você é um amante do rodeio, da música ou simplesmente está em busca de uma experiência incrível – este festival é para todos.

A atmosfera única, as atrações de tirar o fôlego e a energia contagiante tornam o Jaguariúna Rodeo Festival uma experiência imperdível. Reúna seus amigos, vista seu traje country mais estiloso e prepare-se para dançar a noite toda.

Veja os melhores momentos da primeira noite clique AQUI