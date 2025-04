JAGUARIÚNA SEDIA CURSO DE MONITORIA DE TURISMO RURAL

Foi encerrado hoje, 29, em Jaguariúna, o Curso de Monitoria na Propriedade de Turismo no Meio Rural. As atividades foram cumpridas também nos dias 22, 23 e 24, com aulas teóricas, planejamento de monitoria e prática, e contou com a participação de 12 proprietários rurais.

A realização foi do Sindicato Rural de Mogi Mirim e SEBRAE, através da Secretaria de Meio Ambiente e Planejamento Urbano da Prefeitura Municipal – Departamento de Agropecuária e Meio Ambiente, em parceria com as secretarias de Cultura (alunos da Escola das Artes) e Desenvolvimento Econômico, Turismo e Agronegócios.

Ministrado por Eduardo Bettin, instrutor do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, SENAR, o curso representa uma oportunidade concreta para os produtores rurais diversificarem suas fontes de renda. Ao aliar produção agrícola com atividades turísticas, como visitas guiadas, vivências no campo e comercialização de produtos locais, abrem-se as portas para um novo modelo de negócio: o turismo rural, que valoriza a cultura, a história e o modo de vida no campo, gerando emprego, renda e inclusão para as famílias do meio rural.

Além disso, essa iniciativa é fundamental para a construção de uma rota turística rural no município. “Jaguariúna já é conhecida por suas belezas naturais, pela tradição e pelo acolhimento de seu povo. Agora, com propriedades preparadas para receber visitantes, poderá oferecer experiências autênticas e enriquecedoras, fortalecendo a identidade local e promovendo o turismo sustentável”, afirmou Eduardo.

O próximo curso a ser ministrado na cidade, em julho, abordará o tema “Turismo Pedagógico”.

Fotos: Thiago Carvalho