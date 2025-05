JAGUARIÚNA SEDIARÁ CAMPEONATO BRASILEIRO DE EQUITAÇÃO NESTE FIM DE SEMANA

Neste fim de semana, dias 3 e 4 de maio, sábado e domingo, das 8h às 19h, Jaguariúna será palco da 1ª etapa do Campeonato Brasileiro de Equitação de Trabalho, que abre oficialmente o calendário nacional da modalidade.

Promovido pela Associação Brasileira de Equitação de Trabalho (ABET), com apoio da Prefeitura de Jaguariúna por meio da Secretaria Municipal de Cultura, o evento é aberto ao público e tem entrada gratuita.

As provas acontecerão na arena do Centro de Eventos Equestres da Fazenda da Barra, que pela primeira vez receberá uma competição. Também será a primeira vez que o Campeonato Brasileiro de Equitação de Trabalho será realizado em um espaço público.

De acordo com a ABET, no sábado entram em pista as categorias Cavalos Novos B, Amador, Aspirantes, Especial e Preliminar (Intermediária e Principal – Fase de Ensino). Já no domingo será a vez das categorias Juniores, Cavalos Novos A, Aberta Amadores, Mini-Mirim, Mirim (Intermediária e Principal – Fases de Maneabilidade e Velocidade) e Especial.